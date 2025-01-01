"Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост", каза кметът на крайморския град Благомир Коцев в обръщението си към протестиращите, които се събраха пред сградата на Общината. Първоначално протестиращите бяха пред Областната администрация, след което с шествие по централните улици стигнаха до Общината.

"През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас", каза Коцев. Той подчерта, че българите са се събудили и осъзнават, че могат сами да избират своята свобода.

"Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, каза Коцев.

„Да спрем кражбите“: Протести срещу Бюджет 2026 в цялата страна

Кметът допълни, че протестът тази вечер е заради проектобюджета на държавата за 2026 г., който вместо да разпределя справедливо благата, е успял да ядоса всички – работодатели, работещи, всички българи.

"Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки", допълни Коцев. По думите му случилото се през последните пет месеца всъщност ще отвори нова страница и за Варна, и за България. Според него демокрацията през последните години в България е била задушена и е време хората да си я върнат.