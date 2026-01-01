Първото заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) започна днес в 14:00 ч. съобщиха от Комисията.

"Аз и членовете на ЦИК ще работим за повишаване на нейния авторитет, за повишаване доверието на обществото в изборния процес", каза новият председател на ЦИК, Георги Хорозов.

По думите му комисията ще работи за повишаване прозрачността и компетентността на всички участващи в изборния процес и ще бъде в състояние да проведе избори, каквито и да са те, да бъдат максимално прозрачни и да съответстват на изискванията на Закона.

В началото на своя петгодишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона, отбелязват от Комисията.

Мандатът на членовете на ЦИК започва в условията на високи обществени очаквания за прозрачност, професионализъм и безпристрастност при организацията и произвеждането на изборите. Една от основните задачи, която стои пред ЦИК, е обучението на изборните експерти, гарантиране на равнопоставено участие в изборния процес и защитата на конституционното право на гражданите свободно да изразяват своята воля.

Членовете на ЦИК поемат своя мандат с ясното съзнание за значимостта на възложените им правомощия и с ангажимент към безпристрастното и законосъобразно прилагане на изборното законодателство. Комисията ще продължи да изпълнява своята мисия с уважение към волята на българските граждани, като работи за прозрачни, честни и достъпни избори, укрепващи демократичните принципи на страната, уверяват от ЦИК.

Новият мандат е не само начало на нов период в дейността на Комисията, но и възможност за надграждане на постигнатото в интерес на обществото и легитимния избор на институциите.

Съставът на ЦИК, считано от днес е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Илияна Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.