Халед Мешаал, един от ръководителите на "Хамас", заяви, че палестинското ислямистко движение няма да предаде оръжията си и ще отхвърли всякаква чужда власт над ивицата Газа, въпреки призивите за разоръжаване от страна на Израел и САЩ, предаде Франс прес.

"Криминализирането на съпротивата, нейните оръжия и онези, които я водят, е нещо, което не бива да приемаме", каза Мешаал на конференция в Доха, и добави, че въоръжението на "Хамас" е неразделна част от "съпротивата" срещу Израел в палестинските територии.

"Докато има окупация, ще има съпротива. Съпротивата е право на народите под окупация. Това е нещо, с което народите се гордеят", каза Мешаал, който е бивш ръководител на политическото бюро на "Хамас" и в момента ръководи бюрото на движението за диаспората.

Тръмп свиква първо заседание на Съвета за мир, ще набират средства за Газа

След влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня в палестинския анклав на 10 октомври планът на американския президент Доналд Тръмп за окончателно прекратяване на войната между Израел и "Хамас" навлезе във втората си фаза в средата на януари, предвиждаща по-специално разоръжаване на движението и постепенно изтегляне на израелската армия от ивицата Газа.

Движението "Хамас", което управлява палестинския анклав от 2007 г. насам, определи обаче разоръжаването си като червена линия, без да изключва възможността да предаде оръжията си на бъдеща палестинска власт.

Според израелски представители, ислямисткото движение все още разполага с 20 000 бойци и десетки хиляди оръжия в ивицата Газа.

Враг на „Хамас“ се завръща в Газа, за да ръководи сигурността в ивицата

Управлението на анклава, опустошен от продължилата две години война, трябва да бъде поверено в преходния период на комитет от 15 палестински технократи под ръководството на Съвета за мир, председателстван от американския президент Доналд Тръмп, посочва АФП.

Мешаал призова днес Съвета за мир да приеме "балансиран подход", който да позволи възстановяването на ивицата Газа и притока на хуманитарна помощ, като предупреди, че "Хамас" няма да приеме "чужда доминация".

"Ние ще се придържаме към нашите национални принципи и отхвърляме логиката на опеката, всякаква външна намеса или връщането на мандатната система под каквато и да е форма", заяви палестинският лидер.

"Палестинците трябва да бъдат управлявани от палестинци. Газа принадлежи на жителите на ивицата Газа и на Палестина. Няма да приемем чужда доминация", подчерта той.

Мешаал, който е ръководил политическото бюро на "Хамас" от 2004 г. до 2017 г., е един от фаворитите за повторното заемане на тази длъжност в момент, когато палестинското ислямистко движение подготвя вътрешни избори, за да възстанови ръководството си, унищожено от войната, отбелязва АФП.