Специализиран екип от Военноморска база-Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето - в района на плажа на село Крапец, Община Шабла.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от ОД на МВР-Варна и положителна резолюция на началника на отбраната.

Военнослужещите са идентифицирали обекта, като безпилотен летателен апарат (дрон) с висока вероятност да съдържа взривно вещество.

Министерство на отбраната

Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност, съобщиха от Министерство на отбраната.



Същият екип действа и по сигнал за боеприпас, намерен в село Староселец, община Провадия.

Министерство на отбраната

При извършения оглед е установено, че обектът е силно корозирала ръчна граната. Тя е била транспортирана към Военноморска база при спазване на всички мерки за безопасност.