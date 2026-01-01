Специализиран екип от Военноморска база-Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето - в района на плажа на село Крапец, Община Шабла.
Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от ОД на МВР-Варна и положителна резолюция на началника на отбраната.
Военнослужещите са идентифицирали обекта, като безпилотен летателен апарат (дрон) с висока вероятност да съдържа взривно вещество.
Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност, съобщиха от Министерство на отбраната.
Същият екип действа и по сигнал за боеприпас, намерен в село Староселец, община Провадия.
При извършения оглед е установено, че обектът е силно корозирала ръчна граната. Тя е била транспортирана към Военноморска база при спазване на всички мерки за безопасност.