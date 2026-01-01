Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов обяви пред журналисти приетите решения по време на заседанието на МС.

Исмаилов: МС одобри 11,4 млн. евро, за да няма прекъсване на автобусните превози

"Правителството отпусна 18 милиона евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии, в обхвата на мярката не попадат нерантабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно до държавата и не може да се допуска двойно финансиране", каза министърът.

Той обясни, че с тази мярка се предотвратява закриване на маршрути и рязко увеличение на цените на билети и карти. За да не се допуска спекулативно поскъпване, е въведен механизъм за наблюдение на цените и недопускане на свръхкомпенсиране, което е забранено от европейското законодателство.

"Всеки превозвач има право да коригира своите цени, но трябва да има предвид, че при необосновано увеличение размерът на предоставена помощ ще бъде намален. Основната цел е транспортът между населените места да не бъде прекъсван, да няма увеличение на транспортната услуга за крайните потребители, защитаваме хората, които най-силно зависят от тези линии - децата до 14 години, ученици, пенсионери, хора с намалена работоспособност", каза още той.

С предложение на министъра на образованието и с одобрение на финансовия министър МС одобри изплащането на 2 458 995 евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 година.

При растящите цени на горивата общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават.