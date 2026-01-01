Полските Военновъздушни сили извършиха превантивни операции, свързани с руските ракетни атаки срещу Украйна, съобщи тази сутрин полската армия, цитирана от Ройтерс.

Заради военните операция временно бяха преустановени полетите от и до летището в Люблин, съобщи Полската служба за въздушна навигация.

“Във връзка с непланирана военна активност, свързана с обезпечаването на безопасността на страната, летището е затворено”, каза служител на агенцията.

Той уточни, че затварянето на летището, което е разположено на около 90 км от границата с Украйна, може да продължи няколко часа, но малко по-късно бе обявено, че работата на летището е възобновена.

Защо Полша вдига изтребители при руски атаки срещу Украйна

Полша редовно привежда своите военновъздушни сили в повишена готовност при мащабни руски ракетни и дронови атаки срещу Украйна. Причината е близостта на бойните действия до полската граница и рискът руски ракети или безпилотни летателни апарати да навлязат в полското въздушно пространство.

При подобни ситуации полските ВВС вдигат във въздуха изтребители, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно наблюдение се привеждат в повишена готовност. В зависимост от ситуацията могат да бъдат ограничени и гражданските полети в части от страната.

Това обяснява и временното спиране на полетите от и до летището в Люблин. Аерогарата се намира на около 90 километра от границата с Украйна и е в район, който е особено чувствителен при руски въздушни атаки в западната част на Украйна. След приключването на военната операция въздушният трафик обикновено се възстановява.

Полша вече е имала редица случаи, при които руски ракети и дронове, насочени към Украйна, са се приближавали до нейното въздушно пространство или са го нарушавали. Един от най-сериозните инциденти беше през ноември 2022 г., когато ракета падна в село Пшеводув, близо до украинската граница, и уби двама души. По-късно полските власти и НАТО заключиха, че ракетата е била украинска ракета за противовъздушна отбрана, използвана при отблъскването на руска атака.

Друг ключов момент беше март 2024 г., когато Полша съобщи, че руска крилата ракета е навлязла в нейното въздушно пространство по време на масиран руски удар срещу Украйна. Ракетата е останала във въздушното пространство на Полша за близо минута, преди да напусне страната.

Особено сериозен беше и септември 2025 г., когато полските власти съобщиха за масирано навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство. Полски и съюзнически самолети бяха задействани, а няколко дрона бяха свалени. Това беше първият случай, при който полски и съюзнически сили свалиха руски въздушни цели над територията на държава от НАТО от началото на войната в Украйна.

Тези инциденти са причина Полша да поддържа висока степен на готовност по източния си фланг. Страната е един от ключовите военни центрове на НАТО в региона и през последните години значително увеличи разходите си за отбрана, включително за изтребители, противовъздушна отбрана и радарни системи.

Вдигането на полски изтребители при руска атака срещу Украйна само по себе си не означава, че Полша влиза във войната. Целта на тези операции е преди всичко защита на полското въздушно пространство и готовност за реакция при евентуално навлизане на руска ракета или дрон.

Постоянната готовност обаче показва колко пряко войната в Украйна засяга сигурността на държавите от източния фланг на НАТО. За Полша рискът не е само хипотетичен: страната има обща граница с Украйна и вече е ставала арена на инциденти, свързани с руските въздушни атаки.