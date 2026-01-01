С молитва и преклонение миряни и духовници изпратиха Ловчанския митрополит Гавриил в последния му път. Катедралният храм „Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч се оказа тесен за всички, които искаха да си вземат последно сбогом с архиерея, който 25 години бе начело на Ловчанската епархия.

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Българският патриарх Даниил също пристигна в храма, където оглави опелото на владиката в съслужение с епархийски митрополити и други духовници.

„Със споделена мъка, сълзи в очите и дълбок поклон днес изпращаме в последния му земен път един особено скъп за православната ни църква, изключително обичан от всеки от нас човек и архипастир - новопреставилия се в Господа Ловчански митрополит Гавриил.

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Събрани от близо и далеч в този катедрален храм, който винаги ще ни напомня за него, отдаваме последна почит и свеждаме глави с благодарност и признателност пред него за всички негови трудове в прослава на Бога и за съзиждането и утвърждаването на Църквата Христова сред православния ни народ, но най-вече за онази отеческа мъдрост и любов, с които Негово Високопреосвещенство беше щедро надарен от Светодателя и които на свой ред той щедро даряваше на всички около себе си“, каза патриарх Даниил в словото си.

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Той припомни, че на 1 февруари тази година са били отбелязани 25 години от началото на митрополитското служение на Гавриил в Ловчанска епархия, а десет месеца по-късно Църквата се прощава с него.

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„Такава е била Божията воля за него и за нас и ние я приемаме със смирение и с дълбока благодарност, задето имахме сред нас нашия скъп владика Гавриил, който ще остане завинаги в паметта на православната ни църква като един от нейните най-значими и достойни архиереи.

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Преди всичко ще помним митрополит Гавриил като пример за посвещаване на Бога и Църквата, за ревност към православната вяра и строгост в следването на монашеския път“, посочи българският патриарх.

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Преди опелото бе отслужена заупокойна света литургия, оглавена от наместника на Ловчанския епархийски престол Врачанския митрополит Григорий. По думите му за Ловчанския митрополит Гавриил може да се говори много - един образцов архиерей, също така един образцов монах.

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„Нашият митрополит Гавриил беше една значима фигура в Българската православна църква (БПЦ). Ще бъде запомнен като много деен архиерей - и в качеството му на епархийски архиерей в Ловчанска митрополия, така също и в Светия синод на БПЦ. Знаем, че той беше дълги години председател на Висшия църковен съвет, от друга страна, беше председател на Културно-просветния отдел към Светия синод“, посочи владиката.

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Сред стотиците миряни, дошли да се простят с владиката, бяха и представители на държавната и местната власт, които изразиха надежда, че делото на митрополит Гавриил ще бъде продължено.

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Кметът на Ловеч Страцимир Петков посочи пред журналисти, че Ловчанският митрополит Гавриил ни остави пример, който трябва да следваме - материално и нематериално духовно наследство.

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По думите му кончината на митрополит Гавриил е изключително тежка загуба за Ловеч, епархията и цяла България. Кметът отбеляза, че словото и делата на владиката са достигнали до цялата православна общност. „Остави ни този храм (катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ - б.а.), училището „Св. Седмочисленици“, кухнята за бедни, вероучението, което е в нашите детски градини и училища, за което той беше радетел“, посочи Петков.

Ловчанският митрополит Гавриил е приет по спешност в болница

След като и последният желаещ отдаде почит и се прости с митрополит Гавриил, от храма тръгна шествие по улиците на Ловеч до последния дом на владиката - църквата „Света Троица“, в чийто двор са погребани още трима митрополити.

Камбанен звън огласи края на 25-годишното служение на Бога и хората и на достойния живот на Ловчанския митрополит Гавриил.

Митрополит Григорий поема временно Ловчанската епархия

На извънредно заседание на 23 ноември Светият синод определи Врачанския митрополит Григорий за наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол. Той ще управлява епархията до встъпването в длъжност на новоизбрания митрополит.

Основната му задача е да организира процедурата за избора на нов духовен водач съгласно Устава на Българската православна църква.

Митрополит Гавриил оставя след себе си дългогодишна духовна и обществена дейност в Ловеч и региона. Той беше почетен гражданин на града, а местната власт и духовенството отбелязаха приноса му за развитието на Ловчанската епархия.

Кой беше митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Детството си прекарва в Чехословакия, където живее със семейството си от 1953 до 1966 г. След завръщането си в България завършва Висшия институт по архитектура и строителство през 1973 г.

Пътят му към монашеството започва още през студентските години, когато се запознава с епископ Партений Левкийски, който става негов духовен наставник и изповедник. През 1973 г. се установява в Клисурския манастир „Св. Петка“ край Банкя.

На 27 декември 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил. През 1980 г. е ръкоположен за йеродякон, а впоследствие и за йеромонах. Същата година е назначен за игумен на Клисурския манастир.

През 1984 г. завършва задочно Софийската духовна семинария, след което специализира богословие в Московската духовна академия. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема „Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието през XIX век“ и е възведен в архимандритско достойнство.

Почина ловчанският митрополит Гавриил

От септември 1986 г. до 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие в Москва. След завръщането си в България е назначен за протосингел на Софийската митрополия, а от 1994 г. отново поема игуменството на Клисурския манастир.

На 19 октомври 1998 г. в Рилския манастир е ръкоположен за епископ с титлата „Макариополски“ и става викарий на Софийския митрополит. На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит, а на 28 януари същата година изборът му е канонически утвърден. Начело на епархията той остава до смъртта си.

През следващите години митрополит Гавриил заема редица отговорни позиции в Българската православна църква. През 2007 г. оглавява Работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, от 2009 г. ръководи Върховния църковен съвет, а през 2011 г. поема и Културно-просветния отдел на Синода.

На 26 март 2015 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за личния си принос и заслугите към духовното развитие на града.