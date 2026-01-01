Повече от 20 цивилни са загинали при атаки срещу жилищни райони в иранската столица Техеран и в кюрдската провинция Керманшах, предаде ДПА, като се позова на съобщения в местни медии.

В Техеран 10 жители на жилищен комплекс в района Шахр-е Рей са загинали при ракетен удар, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, позовавайки се на говорител на противопожарната служба.

В град Керманшах в западната част на страната са били атакувани повече от 10 жилищни сгради, съобщиха от губернаторството. Загинали са 13 души, включително две деца.

Имало е и атаки срещу два металургични завода в Исфахан в централната част на Иран и в Ахваз в югозападната част на страната. Съобщава се, че части от електрозахранващите системи и цех в двата завода са били повредени.

Серия от взривове в Техеран след израелски удари

По данни от съобщенията в Исфахан има един загинал и двама ранени.

