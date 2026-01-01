Съединените щати са „напълно унищожили отбранителната индустриална база на Иран“, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет на пресконференция ден след обявяването на примирието между двете страни.

„Те вече не могат да произвеждат ракети, реактивни снаряди, пускови установки или дронове - техните заводи са сринати“, подчерта той.

„Операция „Епична ярост“ беше историческа и съкрушителна победа на бойното поле“, добави Хегсет, използвайки кодовото име на американската кампания срещу Иран, започнала на 28 февруари.

По думите му операцията е „разгромила иранските военни сили и ги е направила неспособни да водят бойни действия през следващите години“, предаде АФП.

Началникът на генералния щаб на САЩ Дан Кейн, който също участва в пресконференцията, подкрепи оценката, но я формулира по-умерено.

Генералът посочи, че способността на Иран да възстанови отбранителния си потенциал е сериозно ограничена „за години напред“.

„Ударихме, заедно с партньорите си, около 90% от техните оръжейни заводи, включително всички съоръжения за производство на дронове „Шахед“, както и всички фабрики за системи за насочване на тези апарати“, заяви Кейн.

По отношение на военноморските сили той добави, че на Иран ще са необходими години, за да възстанови бойните си кораби.

Около „80% от иранската ядрена индустриална база е засегната, което допълнително затруднява опитите им да се сдобият с ядрено оръжие“, посочи още генералът.

Хегсет заяви, че при липса на примирие Съединените щати са били готови да нанесат удари по допълнителни цели, включително мостове и електроцентрали, които той определи като „легитимни цели“.

Дан Кейн подчерта, че американските сили остават в готовност да възобновят бойните действия при необходимост.

„Нека бъде ясно - примирието е пауза, а въоръжените сили остават готови, ако получат заповед или бъдат призовани, да подновят бойните операции със същата бързина и точност, които демонстрирахме през последните 38 дни“, заяви той.