Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че всяка страна, която доставя оръжие на Иран, ще бъде обложена с незабавни 50-процентни мита от Съединените щати.

„Държава, която доставя военни оръжия на Иран, ще бъде незабавно обложена с мито от 50% върху всички стоки, продавани в Съединените американски щати. Мярката влиза в сила незабавно. Няма да има изключения или освобождавания“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран от АФП.

В отделна публикация той посочи, че администрацията му води разговори с Иран относно „облекчаване на митата и санкциите“, часове след като обяви временно примирие с Техеран, който се съгласи да отвори отново стратегическия Ормузки проток.

Политиката на налагане на мита и санкции от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е дългогодишна практика, целяща постигането на икономически и геополитически цели.Един от ключовите моменти, оформили подхода на Тръмп към Иран, е решението на САЩ да се изтеглят от ядреното споразумение с Иран от **2015 г.** по време на първия му мандат. Този акт постави началото на кампания за "максимален натиск", която включваше както санкции, така и заплахи с мита, търсейки промяна в иранската политика. Впоследствие, администрацията на Тръмп въведе широка политика, обявена като "влизаща в сила незабавно", според която "всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати". Този ход демонстрира готовност за налагане на широки икономически ограничения върху търговските партньори на Иран, с цел изолацията на Техеран.На **30 март**, президентът Тръмп пряко заплаши Иран с бомбардировки и "вторични мита", ако не бъде постигнато споразумение по ядрената му програма. Тази конкретна дата и изявление подчертават последователността в използването на икономически мерки като инструмент за преговори.Пример за прилагането на подобни наказателни мерки се наблюдава и спрямо Индия. В свое предишно изявление Тръмп наложи **25-процентни мита върху вноса от Индия**, като мярка срещу "неприятните" търговски политики на страната и като "наказание" за закупуването на руски оръжия и петрол. Тези мерки, които влизат в сила "в петък", показаха конкретното прилагане на тарифни политики като наказателен инструмент за въздействие върху външната политика на други държави. Освен това, администрацията на Тръмп демонстрира готовност да използва високи тарифни ставки в различни сектори. Пример за такава политика е обявеният план за налагане на **50-процентни мита върху вноса на мед**, с по-нататъшна заплаха за достигане на 200% върху фармацевтични продукти, давайки на производителите срок да преместят производството си в САЩ. Тези политики показват системен подход към използването на търговски бариери като лост за промяна на международното икономическо и политическо поведение. Тези исторически прецеденти демонстрират последователната стратегия на Доналд Тръмп да използва митата като инструмент за постигане на външнополитически цели и оказване на икономически натиск върху държави, чиито действия се считат за неблагоприятни за американските интереси.