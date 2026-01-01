Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. "Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи", каза министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.

КСНС с конкретни мерки за сигурността в Черно море: Повече наблюдение, антидрон системи и общи действия

При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.

Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира министърът.

Радев: Комуникация с украинските служби какви са дроновете - не е имало, какво е казал Зеленски, си е за негова сметка

Зеленски: Руска комбинирана атака е поразила двата кораба във водите на България

На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Велислава Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. "Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт със своите от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация – както с Румъния, така и с Украйна", обясни външният министър.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в деня на атаката, че е уточнен целият обем от данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.