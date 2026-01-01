Горещата вана в края на дългия ден е чудесен начин да се отпуснем, но ефектът от нея може да надхвърли обикновеното разпускане. Всъщност продължителното потапяне в гореща вода може да има изненадващи ползи за здравето, а ново изследване установи още един забележителен ефект от тази практика.

Според проучване, публикувано в European Journal of Applied Physiology, 30 минути потапяне в гореща вода могат да предизвикат значителни промени в кръвоносните съдове под кожата, като в някои отношения ефектът е по-силен от този на умереното физическо натоварване.

Потапянето в гореща вода дори може да понижи кръвното налягане повече от 30 минути колоездене с умерена интензивност.

Важно е да се отбележи, че става въпрос за малко по мащаб изследване и учените не препоръчват хората да заменят физическите упражнения с горещи вани, съобщи ScienceAlert.

За хората, които не могат да спортуват, обаче потапянето в гореща вода или други форми на т.нар. пасивна топлинна терапия може да се окажат важен начин за получаване на част от ползите за здравето, свързани с физическата активност.

Ползите за здравето от продължителното потапяне в гореща вода могат да бъдат наистина изненадващи.

„Физическите упражнения са добре установен фактор за подобряване на съдовото здраве, отчасти чрез подобряване на функцията на ендотела, еластичността на артериите и реакцията на малките кръвоносни съдове“, обясняват изследователите в новото проучване, ръководено от физиолога по физически упражнения Кристанти Вигати от Университета на Западна Австралия.

„Последните глобални оценки обаче показват, че около 31% от възрастните по света не покриват препоръчителните нива на физическа активност, което подчертава необходимостта да се проучат допълващи или алтернативни подходи за хората, които трудно могат да спортуват редовно“, пишат те.

Подобно на физическите упражнения, потапянето в гореща вода увеличава кръвотока и напрежението върху вътрешните стени на кръвоносните съдове, което задейства процеси, водещи до подобряване на съдовата функция.

Предишни изследвания при млади и здрави хора сочат, че редовното потапяне в гореща вода може да подобри функцията на кръвоносните съдове, да намали артериалната скованост и да подпомогне разширяването на кръвоносните съдове чрез азотен оксид.

„Тези резултати показват, че потапянето в гореща вода може да действа като своеобразен „стимул, подобен на физическите упражнения“ за кръвоносните съдове, но досега липсват достатъчно данни за ефекта му при по-възрастни хора с рискови фактори за сърдечносъдови заболявания, които не могат да се подлагат на стандартни физически натоварвания“, отбелязват изследователите.

За да запълнят тази празнина, учените включили в изследването 25 души на възраст между 45 и 70 години с наднормено тегло или затлъстяване. Средната възраст на участниците била 59 години.

По време на експеримента всеки от участниците преминал през две различни процедури в случаен ред, като между тях имало поне 72 часа.

При едната процедура участниците стояли потопени до гърдите в гореща вода в продължение на 30 минути. Температурата на водата била поддържана на 40°C.

При другата участниците карали велоергометър в продължение на 30 минути с умерена интензивност, съответстваща на 60–70% от максималната им сърдечна честота.

По време на тестовете учените следили сърдечната честота, средното артериално налягане и вътрешната телесна температура на участниците. Те изследвали и най-малките кръвоносни съдове в кожата с помощта на неинвазивен метод, наречен оптична кохерентна томография.

Резултатите показали, че в сравнение с физическото натоварване потапянето в гореща вода води до значително по-голямо увеличаване на диаметъра на кръвоносните съдове, на кръвотока и скоростта на кръвния поток, както и на броя на малките кръвоносни съдове с установим кръвоток.

Това се вижда и на изображенията, получени чрез OCT от предмишниците на участниците, които показват ясно увеличаване на кръвотока в мрежата от малки кръвоносни съдове след потапяне в гореща вода.

„Тези значителни промени в микроциркулацията бяха съпроводени от по-голямо повишаване на телесната температура и по-силно понижаване на систоличното и диастоличното кръвно налягане след потапяне в гореща вода, докато умереното физическо натоварване доведе до по-значително ускоряване на сърдечната честота“, пишат изследователите.

„Като цяло тези резултати показват, че по-силната реакция на малките кръвоносни съдове след потапяне в гореща вода вероятно е резултат от съчетаването на директното загряване на кожата и по-голямото общо топлинно натоварване на организма при пасивното нагряване“, допълват те.

Според учените потапянето в гореща вода предизвиква разширяване на кръвоносните съдове – процес, известен като вазодилатация, който подпомага отдаването на топлина чрез увеличаване на кръвотока към кожата.

Въпреки че резултатите показват потенциала на потапянето в гореща вода като допълващ начин за стимулиране на съдовата система, изследователите подчертават, че все още има много неизвестни.

Това е особено важно, тъй като в експеримента двете процедури са продължили еднакво дълго – по 30 минути, но са създавали различно топлинно натоварване за организма.

„Следователно настоящите резултати не трябва да се тълкуват като доказателство, че потапянето в гореща вода по принцип превъзхожда умереното физическо натоварване. Те по-скоро отразяват по-голямото топлинно натоварване, постигнато при потапянето в гореща вода, което е предизвикало значителни съдови реакции, свързани с повишеното напрежение върху стените на кръвоносните съдове, без активна мускулна работа“, обясняват авторите.

„Това може да бъде особено важно за хора, които по медицински причини не могат да спортуват редовно, и показва, че потапянето в гореща вода би могло да се използва като допълваща или алтернативна стратегия за предизвикване на благоприятни съдови реакции“, заключават те.