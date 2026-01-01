След 4 дни връщаме стрелките с час назад, но организмът се нуждае от време, за да се адаптира. Нарушенията на съня, умората и промените в настроението са сред възможните ефекти от преминаването към зимното часово време.

Спим с час повече: Кога връщаме стрелките назад

В нощта срещу 25 октомври, неделя, часовниците ще бъдат върнати с един час назад – от 04:00 на 03:00 ч. Така ще спим с един час повече, но промяната може да се отрази на биологичния ни часовник и на ежедневния ритъм през следващите дни. Смяната на часа може да повлияе на съня, концентрацията, енергията и настроението.

Колко време е необходимо за адаптация?

При много хора приспособяването към зимното часово време отнема няколко дни. При други промяната в съня и енергията може да се усеща по-дълго, особено ако вече имат нередовен режим.

Връщането на стрелките с един час назад обикновено се понася по-лесно от преминаването към лятно часово време, когато губим един час сън. Това обаче не означава, че промяната е напълно без значение за организма.

Хората, които работят на смени, имат установени проблеми със съня или се придържат към строго определен дневен график, може да забележат по-осезаеми затруднения.

Как да подготвим организма си дни преди смяната?

Няколко лесни стъпки могат да помогнат на организма да се адаптира по-лесно към промяната на часа.

Поддържайте редовен режим на сън

Опитайте се да лягате и да ставате приблизително по едно и също време всеки ден. Ако очаквате смяната на часа да се отрази на съня ви, през трите дни преди нея може постепенно да измествате часа за лягане с по 10–15 минути. Така ще дадете възможност на организма си плавно да се приспособи към промяната, без да нарушавате значително обичайния си режим.

Прекарвайте повече време навън

Сутрешната светлина е важен сигнал за биологичния часовник. Разходката навън сутрин може да помогне на организма да регулира естествения си ритъм на сън и бодърстване. През есента и зимата е полезно да прекарваме повече време на естествена светлина, когато това е възможно.

Ограничете кофеина в късните часове

Кафето, енергийните напитки и други източници на кофеин могат да затруднят заспиването. Ако сте чувствителни към кофеина, избягвайте го следобед и вечер.

Намалете екраните преди сън

Ярката светлина вечер и заниманията, които ни държат будни, могат да затруднят подготовката за сън. Опитайте да оставите телефона и компютъра поне 30–60 минути преди лягане и да създадете спокойна вечерна рутина.

Не разчитайте на алкохола за по-добър сън

Алкохолът може да предизвика сънливост, но същевременно да влоши качеството на съня и да доведе до по-чести събуждания през нощта.

Как да запазим режима на децата при смяната на часа?

Смяната на часовото време може да се отрази сериозно и на детския сън. При малките деца режимът е свързан с определени часове за хранене, дейности, дневна почивка и вечерно лягане. Преминаването към зимното часово време може да бъде предизвикателство за децата и за техните родители. Промяната от само един час на пръв поглед изглежда незначителна, но когато ежедневието на цялото семейство е организирано около определен режим на сън, хранене и почивка, адаптацията невинаги е лесна.

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В дните преди промяната родителите могат постепенно да изместват часа за лягане и събуждане с малки интервали, ако детето е чувствително към промените в графика. Добре е да се запазят познатите вечерни ритуали – баня, приказка, приглушена светлина и спокойна атмосфера преди сън.

През деня игрите навън и излагането на естествена светлина също могат да подпомогнат регулирането на режима. Ако детето е по-раздразнително или му се доспива в необичайно време през първите дни, това не означава непременно, че има проблем.

Това важи особено за родителите на бебета, които следят часовете на бодърстване и внимателно планират дневните дремки. Когато часовникът се върне с един час назад, обичайният график може да се размести и бебето да започне да показва признаци на сънливост по-рано или по-късно от очакваното. Това може да наложи известно време за приспособяване, докато семейството намери отново удобния си ритъм.

Промяната може да се отрази и на по-големите деца. Някои започват да се събуждат по-рано, други се затрудняват с вечерното заспиване или са по-раздразнителни през деня. Това е особено осезаемо при децата, които ходят на детска градина или училище и трябва да спазват определен график.

Малки стъпки за по-лесна адаптация

Леката умора и временните промени в съня обикновено отшумяват с адаптацията към новия режим. Ако обаче нарушенията на съня продължат, сънливостта е силна или се появят трайни промени в настроението и ежедневното функциониране, е добре да се потърси консултация с лекар.

Хората с хронични заболявания или приемащи лекарства в строго определени часове трябва да следват указанията на лекуващия си лекар и при необходимост да уточнят дали промяната в часовото време изисква корекция на графика им.

Преминаването към зимното часово време е ежегодна промяна, към която повечето хора се приспособяват без сериозни затруднения. Редовният сън, дневната светлина и спокойният режим могат да направят прехода по-лесен и да помогнат да посрещнем по-късите есенни дни с повече енергия.