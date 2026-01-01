Кирило Буданов, който е шеф кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, е бил неофициално в България. За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов, пише "24 часа".

Зеленски: Руска комбинирана атака е поразила двата кораба във водите на България

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир", пише Цветанов в поста си във фейсбук.

След като бяха ударени два кораба в икономическата зона на България, президентът на Украйна Володимир Зеленски каза: "Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове".

И допълни, че силите за отбрана на страната му не са провеждали операции в този участък от морето.

Българският министър-председател Румен Радев отрече въпросът да е обсъждан с украинската страна.

Радев: Комуникация с украинските служби какви са дроновете - не е имало, какво е казал Зеленски, си е за негова сметка

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. На КСНС получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, си е да негова сметка", заяви премиерът след края на КСНС при президента Илияна Йотова за атаките с дронове над двата плавателни съда. Преговарящи от Украйна са в САЩ за разговори днес и утре. Това съобщи в четвъртък Володимир Зеленски. Шефът на кабинета на украинския президент е част от преговорния екип.

"Отиваме директно в САЩ заедно с нашия преговорен екип. Предстоят важни срещи. Продължаваме да работим за укрепване на дипломатическите усилия, за да се доближим до постигането на устойчив и справедлив мир за Украйна. Не за всичко може да се говори, но трябва да останем разумни, обединени и да подкрепяме нашите въоръжени сили. Мирът не се постига чрез гръмки изявления - той е резултат от упорита колективна работа. Работим по въпроса", пише Буданов в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

От Кремъл съобщиха, че дипломатическото уреждане на войната в Украйна е в патова ситуация.