Поразеният с три морски дрона контейнеровоз „CONTSHIP JET“ е потънал тази нощ около полунощ, съобщиха от Областната администрация във Варна. Корабът беше ударен вчера, на около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен, а моряците бяха докарани във Варна.

Нова атака с три морски дрона в Черно море на 21 мили от Шабла

Информацията е потвърдена от Трафик Контрол и Морска администрация, посочва БТА.

Информацията потвърди пред NOVA и капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Органите за контрол на движението на корабите в Черно море са установили потъването, допълни той.

Той каза, че държавата трябва да поиска от корабособственика пълен опис на всички товари, които са били на кораба, за да се прецени опасността, ако има плаващи контейнери. Издадено е и съобщение до всички кораби, за да следят за такива контейнери във водите.

Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще вземат днес проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Екипи на Министерството на отбраната вчера взеха проби от две точки в териториалните води.

Изследванията на взетите проби от морската вода ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас. Предвидено е и пробонабиране в района около контейнеровоза, като резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС. Целта е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са налице промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само с визуален оглед.

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Контейнеровозът, който е плавал под либерийски флаг с курс от Хайфа към пристанище Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец. Този път обаче българското командване е имало изпреварваща информация. Тя е дошла от френския морски патрулен самолет "Атлантик", който е забелязал безекипажни катери на около 30 морски мили от Калиакра.

В очакване, че може да се стигне до атака, всички кораби в района са били предупредени, а към зоната са изпратени превантивно спасителни катери. По обяд, „CONTSHIP JET“ е ударен от 3 дона. Според командира на военноморските сили не е имало начин те да бъдат прехванати и унищожени.

Контраадмирал Кирил Михайлов, който е командир на ВМС снощи заяви: "Корабите в района бяха предупредени и на 16 канал от морския патрулен самолет за приближаващите дронове".

Областният управител Марио Смърков от своя страна каза, че има потвърждение от представител на собственика на кораба, че е осигурил хотел, в който да бъдат настанени моряците.

Разследването по случая с ударения кораб продължава.