Късно тази нощ областният управител на Габрово Кристина Сидорова алармира за пожар в склад на "ЕМКО" за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища. Тя посочи, че няма данни за жертви и пострадали. Активирана беше системата BG Alert. По данни на управителя служителите са били евакуирани. От МВР снощи увериха, че няма опасност за населението в близките населени места. Районът е отцепен, информираха от полицията и уточниха, че най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта. На място има екипи на пожарната и полицията, както и измервателна станция, която проследява качеството на въздуха. Движението на автомобили е частично блокирано, защото районът е отцепен от полиция. Огън и дим не се забелязват.

Пожар в склад на „ЕМКО“ край Царева ливада, няма опасност за хората (СНИМКИ)

Представители на институциите пристигнаха тази сутрин на мястото на пожара край военните складове, за да проследят ситуацията и да информират за случващото се. На място са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващият длъжността (и.д) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов и директорът на Обособено производство на военния завод на "ЕМКО" в село Белица инж. Славчо Димиев.

"Един склад се е възпламенил и е експлоадирал. Ситуацията с пожарите като цяло е овладяна, няма опасност за населението. В момента очакваме заключение на СОБТ дали е безопасно да се влезе, тъй като има малки, локални пожари вътре", каза министърът.

В склада са се съхранявали барутни състави и ограничено количество средно калиберни боеприпаси, обясни директорът на производството на военния завод на "ЕМКО" в село Белица инж. Славчо Димиев.

Активираха BG-ALERT заради пожара в склада за боеприпаси край Габрово - каква е ситуацията и има ли опасност

На 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси във завод "ЕМКО" край село Белица, община Трявна. Преди седмица от Окръжната прокуратура в Габрово съобщиха, че продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склада на завода край Белица.

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