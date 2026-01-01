25-годишна жена е задържана за втори път в рамките на няколко месеца за подаване на фалшив сигнал за бомба в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Този път заплахата е била насочена към сградата на Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ към Община Пазарджик.

На 4 ноември в общинската администрация е получен имейл със заплаха за поставено взривно устройство, след което незабавно са изпратени полицейски екипи.

Няма да повярвате кой е подал фалшив сигнал за бомба в община Пазарджик

Служителите на реда, съвместно с представители на общината, евакуирали сградата и извършили щателна проверка. Взривно устройство или други опасни предмети не са открити, а работата на институцията е възстановена.

След проведени оперативно-издирвателни действия криминалистите установили подателя на заплахата – 25-годишна жителка на Пазарджик.

Оказало се, че младата жена вече е била задържана в края на август тази година за аналогичен случай. Тогава тя отново подала фалшив сигнал за бомба, но в сградата на общинската администрация.

Жената е задържана, а по случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.