В рамките на броени часове пазарджишки полицаи установиха авторът на анонимен сигнал за поставено взривно устройство в обществена сграда. Това съобщиха от полицията.

На 24 август следобед в РУ-Пазарджик е получен сигнал от служители на общинската администрация в областния град. Те информирали органите на реда, че на служебната електронна поща е получен сигнал за поставени взривно устройство в сградата на общината.

Незабавно към мястото са насочени екипи на РУ-Пазарджик, които съвместно с общински служители са евакуирали сградата. След почти двучасова щателна проверка не са открити опасни предмети или вещи и работата на администрацията е възобновена.

В резултат на предприетото разследване полицейските служители успели да влязат в дирите на подателя на злоумишления сигнал. Оказало се, че това е 25-годишна жена от областния град.

Тя е задържана в ареста за срок от 24 часа. По случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура.