Най-малко 68 души загинаха, а над 100 бяха ранени при сблъсък между два високоскоростни влака в Испания. Според първоначалната информация инцидентът край град Урда, в провинция Толедо, може да е свързан с технически проблем в системата за управление на железопътния трафик и с допуснати грешки при организацията на движението. Причините за катастрофата предстои да бъдат установени от разследването, съобщава CNN.
Инцидентът е станал на високоскоростната железопътна линия между Мадрид и Севиля. Влак на държавната железопътна компания Renfe се е сблъскал със спрял влак на частния оператор Iryo.
Spain began three days of mourning on Thursday after its second high-speed rail collision this year killed 68 people and injured scores, with relatives desperately seeking news about their loved ones. https://t.co/qQHRkHLgAh— TheJournal.ie (@thejournal_ie) October 29, 2026
Какво е причинило сблъсъка?
Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте съобщи, че технически проблем е засегнал системата за безопасност и управление на влаковете LZB по протежение на 63-километров участък от железопътната линия. В резултат движението в района е било прекъснато.
След възникването на проблема държавният железопътен оператор ADIF е поел ръчно управлението на трафика. По данни на министъра на влака на Renfe е било разрешено да продължи движението си въпреки червения сигнал, забраняващ преминаването.
Според Пуенте разрешението е било дадено без ограничение на скоростта вследствие на неправилно разпореждане от диспечер. Впоследствие влакът е възобновил движението си със скорост около 124 мили в час, или приблизително 200 км/ч, и се е сблъскал със спрелия влак на Iryo.
„Имаше червен сигнал, забраняващ движението, но въпреки това на влака беше разрешено да продължи“, заяви министърът на транспорта.
Обстоятелствата около взетото решение и евентуалните пропуски в системата за безопасност са предмет на разследването. Пуенте обеща цялостна проверка на причините за инцидента.
Испанският премиер Педро Санчес заяви, че всички установени пропуски ще бъдат отстранени, а евентуалната небрежност ще бъде изяснена.
Колко са жертвите?
По първоначалните данни 68 души са загинали, а над 100 са получили наранявания. От загиналите 24 са пътували във влака на Renfe, а 44 – във влака на Iryo.
Според регионалните власти във влака на Iryo е имало 151 пътници, а в този на Renfe – 393.
Катастрофата е причинила тежки повреди по вагоните и на двата влака. Няколко вагона на Renfe са излезли от релсите и са се наклонили настрани, докато част от вагоните на Iryo са били силно повредени.
SPANISH TRAIN COLLISION: - Toledo, Spain - Iryo and Renfe train collided into each other - Iryo train carried 146 people; Renfe train carried 397 people - At least 46 dead, 179 injured - Numbers expected to climb https://t.co/ZkrbGIq02q— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 28, 2026
Как реагираха властите?
Над 500 служители на спешните служби са били изпратени на мястото на катастрофата, съобщи испанското министерство на вътрешните работи. В спасителните операции са участвали пожарникари, медицински екипи, полицаи, хеликоптери и дронове.
Спасителите са претърсвали повредените вагони за хора, останали затиснати под отломките. Пътниците без тежки наранявания са били евакуирани с автобуси.
Регионалните власти са призовали гражданите да даряват кръв в пунктове в Алкасар де Сан Хуан, Сиудад Реал и Толедо. Испанската гражданска гвардия е открила специализирани офиси в няколко града за идентифициране на загиналите.
Премиерът Педро Санчес изрази съболезнования на близките на жертвите и обяви, че страната скърби за загубените човешки животи.
Тридневен национален траур започва в Испания от днес в памет на жертвите.
Повдигат ли инцидентите въпроси за безопасността на железниците?
Катастрофата е вторият тежък железопътен инцидент с голям брой жертви в Испания през годината. През януари при друга катастрофа в провинция Кордоба загинаха над 40 души. Тогава причината е била различна – дерайлиране вследствие на скъсване на релсите, след което влакът е навлязъл в съседния коловоз.
Двата инцидента поставят въпроси за състоянието на железопътната инфраструктура, техническата поддръжка и надеждността на системите за безопасност.
Въпреки това предходните европейски статистически данни показват, че Испания е сред страните с добри показатели за железопътна безопасност. Според доклад на Евростат през 2023 г. страната е регистрирала по-малко от един смъртен случай на милион жители в железопътния транспорт – един от най-добрите резултати в Европейския съюз.
Експертната оценка на последните инциденти ще зависи от резултатите от разследванията. Те трябва да установят дали причината е в техническа неизправност, човешка грешка, недостатъци в процедурите за управление на движението или съчетание от няколко фактора.