Липсата на европейско участие в срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин буди сериозни притеснения, тъй като не бива да се стига до мирно решение без присъствието на Европа и без нейното участие в изработването му. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на журналистически въпрос за позицията на България относно тристранната среща.

Петрова коментира темата пред журналисти, след като представи проектобюджета на Министерството на външните работи (МВнР) за 2027 г.

Според нея провеждането на среща, насочена към търсене на дипломатическо решение, заслужава подкрепа. Тя обаче подчерта, че е важно Европа да участва както във формулирането на евентуално споразумение, така и в последващото му прилагане.

Външният министър изрази съмнение, че разговорите между тримата лидери ще доведат до непосредствен край на войната в Украйна, но допусна, че срещата може да затвърди ролята на Китай в дипломатическите усилия.

Петрова припомни, че преди няколко седмици на посещение в България е бил китайският външен министър Ван И. По думите ѝ по време на разговорите тя е поставила въпроса как Пекин вижда собствената си роля в изграждането на дипломатически решения.

Министърът оцени положително заявената готовност на Китай да участва активно в този процес, но изрази надежда, че в бъдещи формати на подобни разговори ще бъде осигурено участие на Европа или най-малкото на Украйна.

Петрова за атаките в Черно море: Мерките повишават готовността, но не решават проблема

Външният министър коментира и сигурността в Черно море след поредния, седми по ред, удар срещу кораб в региона.

Попитана дали правителството прави достатъчно за предотвратяване на подобни инциденти, Петрова заяви, че управляващите предприемат всички възможни действия в рамките на правомощията и ресурсите на държавата.

Тя посочи, че увеличаващият се брой атаки представлява предизвикателство не само за България, но и за Румъния, Турция и останалите страни от Черноморския регион.

По думите ѝ дори предприемането на допълнителни мерки не може да гарантира, че нови нападения ще бъдат предотвратени незабавно.

Според Петрова най-устойчивото решение е постигането на дипломатическо споразумение, което да сложи край на военните действия в Черно море. Тя увери, че именно в тази посока са насочени усилията и призивите на българската страна.

Министърът обясни, че Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта предприемат мерки за защита на държавните граници, морското пространство и въздушното пространство на страната.

Тези действия могат да повишат готовността на институциите за реакция, но сами по себе си не са в състояние да отстранят причините за заплахите, подчерта тя.

Петрова заяви, че в рамките на своите правомощия българските власти са направили всичко възможно.

Все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете

По отношение на произхода на дроновете, използвани при атаките, външният министър съобщи, че България е предоставила възможност на съюзнически държави и партньори да изпратят свои експерти на място.

По думите ѝ експертните оценки продължават, като тя не разполага с информация дали всички чуждестранни специалисти все още се намират на терен.

Петрова подчерта, че наличните към момента данни не позволяват да бъде направено категорично заключение за конкретния извършител на ударите.

Същевременно тя припомни позицията на българските власти, че инцидентите са следствие от продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Министърът направи разграничение между общата причина за нестабилността в региона и установяването на конкретния източник на отделните атаки. Според нея последното изисква експертна оценка, а към момента няма достатъчно доказателства, които да позволят еднозначно посочване на извършителя.

Свикването на КСНС е в правомощията на президента

В отговор на въпрос за евентуалното свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) във връзка със ситуацията в Черно море Петрова посочи, че решението е в правомощията на президента.