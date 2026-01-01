Нова скулптура на брега на Дунав във Видин, изобразяваща древноегипетската богиня Изида, предизвика остър сблъсък между местната власт и Видинската митрополия.

Последствието е премахване на плочата с името на богинята, но не и на самата статуя, което оставя напрежението в крайдунавския град. Монументът, официално наречен „Скулптура на светлината“, беше поставен на 3 октомври по инициатива на сдружение „Бъдин“ и реализиран с дарения. Фигурата, дело на скулптора Янко Бонев, беше представена като символ на знанието и паметта, но бързо предизвика разнопосочни реакции сред видинската общественост, съобщава БТА.

Митрополията: „Това е идол, несъвместим с християнската ни история“

Острата реакция дойде от Видинския митрополит Пахомий, който настоя за цялостното премахване на статуята. „Като православен духовник не мога да приема издигането на идоли и божества на езичеството в съвременния свят“, заяви той пред журналисти, цитиран от БТА.

Спор за Изида във Видин: Митрополит Пахомий поиска премахване на скулптурата от брега на Дунав

В отворено писмо до кмета Цветан Ценков и Общинския съвет, владиката определи монумента като несъвместим с многовековната християнска история на града и подчерта, че Видин няма никаква връзка с египетското божество. Митрополитът изрази и учудване от факта, че паметникът е издигнат в деня, когато в София са посрещнати тленните останки на цар Самуил, с чиято история Видин е пряко свързан.

Той припомни, че градът е духовен център с множество християнски светини и постави въпроса как ще бъде обяснено присъствието на езически символ на входа на града откъм река Дунав, откъдето пристигат много чуждестранни туристи.

Общината: „Документите са изрядни, но името на плочата беше проблем“

В отговор на общественото напрежение, Община Видин публикува документи, свързани с поставянето на скулптурата, които включват решение на Общинския съвет от 2017 г. и разрешение за поставяне от 2018 г., издадено въз основа на становище от Министерството на културата. Според местната власт всички процедури са спазени. Проблемът обаче се оказал в разминаването между официалното наименование в документите - „Скулптура на светлината“, и надписа върху премахнатата впоследствие плоча – „Изида“. Според заместник-кмета инж. Румен Лилов, цитиран от медиите, общината е можела единствено да отправи препоръка към сдружение „Бъдин“ надписът да бъде уеднаквен със строителните книжа.

Въпреки че плочата с името „Изида“ вече я няма, самата статуя остава. Митрополит Пахомий заяви, че няма да бъде спокоен, докато целият монумент не бъде премахнат. Така този местен казус повдига един по-широк въпрос за цялата страна - как се съчетават съвременното изкуство, историческите интерпретации и дълбоко вкоренените религиозни традиции в публичните ни пространства.