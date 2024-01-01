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Задържаха сириец в София,, съобщиха от Софийскара районна прокуратура.Действието се развива в ж.к. „Люлин“. Обвиняемият А.Х. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.Х. е крещял по случайно минаващи по улицата граждани, гонил ги е, хвърлял е по тях парчета бетон и е размахвал нож.По случая е образувано досъдебно производство.Обвиняемият А.Х. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление той е задържан за срок до 72 часа с постановление на дежурен прокурор.Предстои да бъде внесено