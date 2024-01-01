Задържаха сириец в София, крещял и хвърлял парчета бетон по минувачи, съобщиха от Софийскара районна прокуратура.
Случаят е от 26 май около 2 часа през нощта. Действието се развива в ж.к. „Люлин“. Обвиняемият А.Х. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.Х. е крещял по случайно минаващи по улицата граждани, гонил ги е, хвърлял е по тях парчета бетон и е размахвал нож.
По случая е образувано досъдебно производство.
Обвиняемият А.Х. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление той е задържан за срок до 72 часа с постановление на дежурен прокурор.Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
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Случаят е от 26 май около 2 часа през нощта. Действието се развива в ж.к. „Люлин“. Обвиняемият А.Х. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.Х. е крещял по случайно минаващи по улицата граждани, гонил ги е, хвърлял е по тях парчета бетон и е размахвал нож.
По случая е образувано досъдебно производство.
Обвиняемият А.Х. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление той е задържан за срок до 72 часа с постановление на дежурен прокурор.Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня