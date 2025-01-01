Танкер без товар е претърпял експлозия в Черно море, северно от Босфора, след което в машинното отделение на кораба е избухнал пожар, съобщи Ройтерс. По непотвърдени сведения експлозия е станала и на борда на друг танкер в района. И двата кораба са под санкции заради участието си в износа на руски петрол след инвазията на Русия в Украйна.
Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът, съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca). Според турската Дирекция по морски въпроси обаче инцидентът е станал на 28 мили от турския бряг. Плавателният съд е бил без товар.
„Трайбека“ съобщава, че е възможно танкерът да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване.
Турската дирекция по морски въпроси заяви, че от кораба са съобщили за „външен удар“, който е причинил пожар. Дирекцията обяви, че на борда има 25 души екипаж. Състоянието на моряците е добро, към мястото са изпратени спасителни екипи за евакуацията им. Според запознат източник някои от членовете на екипажа вече са евакуирани от намиращ се наблизо плавателен съд.
Малко по-късно днес Ройтерс съобщи, че и друг танкер, „Вират“, е претърпял експлозия източно от „Кайрос“ в Черно море.
И двата кораба са в списъка на плавателните съдове, на които са наложени санкции след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.
По данни на „Блумбърг“ последният курс на "Кайрос" с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.
Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.