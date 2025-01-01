Британски патрулен кораб е пресякъл руска корвета и танкер, след като ги е проследил през Ламанша, съобщи Министерството на отбраната, добавяйки, че руската военноморска активност около британските води е нараснала с 30% през последните две години.

През последните две седмици патрулният кораб HMS Severn е пресякъл руската корвета RFN Stoikiy и танкера Yelnya, докато те плавали през Ламанша, съобщи министерството.

Severn в крайна сметка е предал задачите по наблюдението на неизвестен съюзник от НАТО край бреговете на Бретан, съобщи Си Ен Ен.

В допълнение към корабите, разположени около бреговете на Великобритания, страната е разположила три самолета за наблюдение Poseidon в Исландия като част от мисията на НАТО за патрулиране на руски кораби и подводници в Северния Атлантик и Арктика, съобщи министерството.

Новината идва само няколко дни, след като министърът на отбраната Джон Хили заяви пред репортери, че руският шпионски кораб Yantar е насочил лазери към пилотите на самолетите за наблюдение, следящи дейността му край бреговете на Шотландия. Великобритания описа действията на Yantar като „безразсъдни и опасни“, добавяйки, че е готова да реагира на всяко нахлуване в територията си.

Руското посолство в Лондон отговори на коментарите на Хили, като обвини британското правителство, че „подклажда милитаристка истерия“, добавяйки, че Москва няма интерес да подкопава сигурността на Великобритания.

Хили отправи предупреждението, докато аргументираше необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана седмица преди правителството да обяви новия си бюджет. Въпреки че премиерът Киър Стармър обеща значително увеличение на военните разходи в светлината на заплахите от Русия, Китай и Иран, правителството е изправено пред трудни компромиси, тъй като обмисля увеличаване на данъците и съкращаване на разходите, за да покрие дефицит от няколко милиарда лири в бюджета си.