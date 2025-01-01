Великобритания планира да забрани на компании да предоставят услуги като доставка и застраховки при износ на руски втечнен природен газ, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е поредният опит на Лондон да помогне на Украйна във войната ѝ срещу Русия, опитвайки се да задуши приходите на Кремъл.

През октомври Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия, които забраняват вноса на руски втечнен природен газ след 1 януари 2027 г., а Великобритания и САЩ насочиха мерките си към двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт".

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Британското правителство заяви, че иска да отиде по-далеч, като прекъсне достъпа на Русия до компании, които предоставят услуги за износ на втечнен природен газ.

"Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 г. в синхрон с нашите европейски партньори", се казва в изявление на британското външно министерство преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада.

Великобритания също така обяви 13 милиона лири финансиране за подпомагане на възстановяването на енергийния сектор на Украйна и предоставяне на подкрепа на украинците, най-засегнати от загубата на отопление и електричество.