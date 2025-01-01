Иран е задържал тази сутрин петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, докато е преминавал днес през Ормузкия проток, съобщи американски представител, цитиран от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Това е първата подобна акция от месеци в стратегическия тесен воден път. Иначе през последните години иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) периодично задържа товарни кораби във водите на Персийския залив, често аргументирайки се с причини като предполагаем контрабанден внос, технически нарушения или правни спорове, отбелязва Ройтерс.

КГИР е пренасочил танкера "Талара" към териториалните води на страната, заяви цитираният американски представител.

От компанията собственик на кораба казаха, че са загубили връзка с екипажа.

Танкерът е отплавал от Шарджа, Обединените арабски емирства (ОАЕ), транспортирайки газово масло с високо съдържание на сяра за Сингапур.

Корабът е собственост на базираната в Кипър компания "Паша Файнънс" (Pasha Finance).

Британската организация за търговско мореплаване към въоръжените сили заяви, че инцидентът "е смятан за държавна дейност; корабът се движи към ирански териториални води".

Външните министерства на ОАЕ и Иран засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Британските военноморски сили обвиниха Иран за поредица атаки с прикрепяне на мини към кораби, които повредиха танкери през 2019 г., както и за нападението с дрон срещу петролен танкер, свързан с Израел, при което бяха убити двама европейски членове на екипажа през 2021 г. Тези атаки започнаха, след като по време на първия си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп едностранно оттегли през 2018 г. страната от международното споразумение за иранската ядрена програма от 2015 г. Последният подобен сериозен инцидент стана през май 2022 г., когато Иран задържа два гръцки танкера, които впоследствие освободи през ноември същата година.

Хусите - свързаната с Иран групировка, която контролира голяма част от Йемен - също нападаха кораби по време на войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, което ограничи драстично корабоплаването през ключовото Червено море.

Годините на напрежение между Иран и Запада, в съчетание със ситуацията в Газа, прераснаха в пълномащабна 12-дневна война през юни с Израел, през която САЩ също нанесоха удари по ирански ядрени обекти.

Иран отдавна заплашва да затвори Ормузкия проток - тесния вход на Персийския залив, през който преминава една пета от целия търгуван петрол в света. Пети американски флот, базиран в Бахрейн, патрулира в района, за да поддържа водните пътища отворени, посочва АП.