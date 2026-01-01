Днес, 18 февруари 2026 г., заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началникът на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция комисар Ангел Папалезов, ще проведат брифинг и ще представят нова информация относно хода на разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

Очаквайте подробности!

Припомняме, че в бившата хижа "Петрохан" бяха открити простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а сградата бе опожарена. Няколко дни по-късно Ивайло Калушев, Николай златков и 15-годишно дете бяха открити мъртви в кемпер край връх Околчица.

В показанията си Деян Илиев – мъжът, открил телата на тримата мъже в хижа „Петрохан“, освен за много гилзи, намерени вътре в хижата, свидетелства и за това, че е видял мъже с АТВ-та в село Гинци на 1 февруари. „Някъде около 15 часа написах съобщение на Ивайло Иванов, че може би тези хора ще карат АТВ-тата в планината и Ивайло веднага ми благодари за информацията", пише в показанията си мъжът, открил мъртви Пламен, Дечо и Ивайло в „Петрохан”.