„Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип на всяко управленско решение. Бюджетът е начин тази отговорност да получи своето реално измерение чрез приоритети, политики и конкретни финансови ангажименти.“ Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в началото на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Синдикатите, работодателите и правителството обсъждат проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г., както и проекта на държавния бюджет. По думите на Донев в постоянните комисии на съвета не е постигната единодушна подкрепа за законопроектите.

В началото на заседанието Донев изказа съболезнования на близките на загиналите в катастрофата на магистрала „Тракия“ и пожела бързо възстановяване на ранените. „За съжаление, загиналите вече са 12“, каза той. „Животът и здравето са ценности, които изискват от всички нас постоянна отговорност, разумно поведение и грижа за тяхното опазване.“ Донев благодари на медиците и социалните работници, които са помогнали на пострадалите и близките им.

Какво предвиждат бюджетите

Тази седмица Надзорният съвет на НЗОК прие бюджета на касата за догодина. Той е близо 5,68 млрд. евро, а здравната вноска остава 8%, съобщи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие бюджета на ДОО. Той е 16,5 млрд. евро, от които 14 млрд. евро за пенсии, каза социалният министър Наталия Ефремова.

Проектът на държавния бюджет беше публикуван от финансовото министерство на 6 ноември, след като премиерът Румен Радев и Донев представиха основните му параметри в УНСС.