Български учени търсят лечение за болести бич за съвременното общество

Институтът по молекулярна биология към Българската академия на науките търси лечение на редица болести, превърнали се в бич за съвременното общество. Най-новите разработки и научни постижения бяха представени от директора на института доцент Ива Угринова. Тя посочи, че това е един от институтите с най-голям процент млади учени, а средната възраст на работещите в института е 36-годишна възраст.



Нови методи за лечението на ракови заболявания, остеопороза, множествена склероза и други заболявания се разработват в Института по молекулярна биология към БАН.



"Нашите фундаментални научно-приложни изследвания са в широк диапазон от области, като биомедицина, фармакология, археология, безопасност на храните, екология и репродуктивна биология. Нашата цел е да решаваме социално значими проблеми, които са свързани с тези дисциплини", обясни най-младият докторант в института Милена Георгиева.



Институтът по молекулярна биология се издържа главно чрез проекти, казаха още от БАН.

