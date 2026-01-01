Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира сигурността на България и отношенията с Русия след заседанието на КСНС. По думите му, докато „Балкански поток“ работи, руският президент Владимир Путин няма да предприеме удар срещу България.

Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в която говорят политиците.

„Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Не съм го документирал. Защото дори и вътре казах, че първи ще излезе Костадинов да говори пред медиите“, заяви Борисов.

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„Апелирам към г-жа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Ще видите колко забавни изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече“, добави той.

Борисов направи изявлението след заседанието на КСНС в президентската институция. То беше свикано от държавния глава Илияна Йотова, а темата беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Спорът за Русия, декларацията на ДБ и член 4 от НАТО

Борисов разказа подробно своята версия за обсъжданията на декларациите и окончателния документ на КСНС.

По думите му той пръв е подкрепил предложението на „Демократична България“, а подкрепа са изразили и други участници. Първоначалният текст обаче не е получил необходимото съгласие.

Той обясни, че по предложение на президента Йотова от обсъждания документ е отпаднал текстът за член 4 от Северноатлантическия договор, предвиждащ консултации между съюзниците при заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка.

Според Борисов участниците са отчели рисковете от ескалация на напрежението, включително заради инцидентите с дронове в различни държави.

Той посочи, че въпреки първоначалното настояване на Даниел Митов за позоваване на член 4 впоследствие е било постигнато съгласие този текст да отпадне.

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Борисов разказа, че в разговорите е настоявал да бъде записано изрично, че Русия е агресорът във войната срещу Украйна.

„Категорично искахме да се посочи, че Русия е агресорът в Украйна“, заяви той, като уточни, че тази позиция е била защитавана и от други участници в заседанието.

По думите му Николай Денков е приел предложената формулировка за войната на Русия в Украйна, а участниците са обсъждали и необходимостта черноморските държави да работят за възможно най-бързо прекратяване на военните действия.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че според него общата декларация има преди всичко политическо значение, тъй като трябва да демонстрира институционално единство в ситуация на повишен риск за националната сигурност.

Официално обявената след заседанието позиция на президента Йотова също е, че на този етап консултации по член 4 от договора за НАТО не са продуктивни.

Борисов обяви, че не е довлен от докладите на службите.

В докладите на службите има информация за втория кораб, пътувал от Египет към Украйна, като според данните плаването му е продължило 15 дни при очаквани около пет дни, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува пет дни, а той пътува 15“, каза Борисов.

По думите му корабът все още не е проверен. Затова на заседанието е било решено да бъде поискан подводен дрон, който да обследва плавателния съд.

„Говори се в докладите на службите, че са се превозвали хора, войска. Дали е вярно или не, затова се реши да се иска подводен дрон да отиде да го види това нещо“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза още, че в докладите се споменава за претоварване на петрол в Черно море.

„Но както виждате, това не върши работа за предизборната кампания и затова не се коментира“, заяви той.

По думите му единствено лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е бил откровен в позицията си по време на заседанието.

„Единствено Костадинов беше честен, като каза, че няма как да подкрепи решение и си излезе, когато си реши“, каза Борисов.

Партията отново влиза във форма

В края на изявлението си Борисов коментира състоянието на ГЕРБ и подготовката за предстоящите местни избори.

Той призна, че след последните избори партията е преминала през период на колебание, но според него вече възстановява организационната си активност.

„Първите два месеца след изборите, когато партията е свикнала да побеждава, бяхме малко като Реал Мадрид. Не знаехме къде сме“, коментира Борисов.

По думите му срещите с местните структури, партийните академии и активистите помагат за възстановяване на формата на организацията.

Той посочи, че до местните избори има достатъчно време ГЕРБ да укрепи структурите си и да обясни на избирателите своето разбиране за дясна и консервативна политика.

Борисов изтъкна като характеристики на управлението на ГЕРБ бюджетната дисциплина, изграждането на инфраструктура, подкрепата за религиозните общности, миграционната политика и противопоставянето на Истанбулската конвенция.

Попитан за вътрешните напрежения в партията, той заяви, че подобни процеси са характерни за всяка голяма политическа формация.

В заключение Борисов коментира протестите и полицейското насилие във Франция, като направи паралел с решението си да се оттегли от властта след обществено недоволство в България.

„Властта се дава от Господа и от хората. И в момента, в който те ти я оспорват, я връщаш“, заяви председателят на ГЕРБ.