Разследват причините за огромния пожар в блок в Стара Загора (ВИДЕО)

Служители на полицейските управления в Стражица и Полски ТръмбешСигнал за инцидент в стопанска постройка ве получен в неделя около 22.30 часа. След потушаване на пламъците е извършен оглед.В понеделник в полицейското управление вса получени три сигнала за горящи дървени постройки, пригодени за живеене, намиращи се в местност край града.Огънят е унищожил общо околои имущество.Причините са в процес на изясняване.