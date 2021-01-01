Служители на полицейските управления в Стражица и Полски Тръмбеш разследват пожари в стопански и дървени постройки, пригодени за живеене.
Сигнал за инцидент в стопанска постройка в село Виноград е получен в неделя около 22.30 часа. След потушаване на пламъците е извършен оглед.
В понеделник в полицейското управление в Полски Тръмбеш са получени три сигнала за горящи дървени постройки, пригодени за живеене, намиращи се в местност край града.
Разследват причините за огромния пожар в блок в Стара Загора (ВИДЕО)
Огънят е унищожил общо около 150 кв. м покривна конструкция и имущество.
Причините са в процес на изясняване.
Сигнал за инцидент в стопанска постройка в село Виноград е получен в неделя около 22.30 часа. След потушаване на пламъците е извършен оглед.
В понеделник в полицейското управление в Полски Тръмбеш са получени три сигнала за горящи дървени постройки, пригодени за живеене, намиращи се в местност край града.
Разследват причините за огромния пожар в блок в Стара Загора (ВИДЕО)
Огънят е унищожил общо около 150 кв. м покривна конструкция и имущество.
Причините са в процес на изясняване.