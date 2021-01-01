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Служители на полицейските управления в Стражица и Полски Тръмбеш разследват пожари в стопански и дървени постройки, пригодени за живеене.

Сигнал за инцидент в стопанска постройка в село Виноград е получен в неделя около 22.30 часа. След потушаване на пламъците е извършен оглед.

В понеделник в полицейското управление в Полски Тръмбеш са получени три сигнала за горящи дървени постройки, пригодени за живеене, намиращи се в местност край града.

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Огънят е унищожил общо около 150 кв. м покривна конструкция и имущество.

Причините са в процес на изясняване.
 

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Информационна агенция Фокус

В. Търново