На 4 ноември е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност в нея са участвали полицейски служители от Първо и Второ РУ в Стара Загора.

В хода на същата, непосредствено след извършена кражба на медни ламарини от сградата на Художествена галерия град Стара Загора, по която се извършват ремонтни дейности, са задържани четирима – 32-годишна жена, и трима мъже на 34, 42 и 38 години, всички жители на с. Градец, общ. Котел.

Тримата мъже са криминално проявени и осъждани, а жената също е криминално проявена.

Инкриминираните вещи са предадени от лицата - общо около 120 килограма медни ламарини в 8 чувала и 18 парчета ламарини с различна големина.

По случая в Първо РУ-Стара Загора е започнато разследване. Работата по случая с оглед изясняване на цялостната престъпна дейност на установените и издирени извършители продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.