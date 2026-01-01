Служители на Първо Районно управление в Перник разследват кражба на мобилен телефон от офис на мобилен оператор в центъра на града. По случая са задържани двама румънски граждани, които предстои да бъдат отведени в града за изясняване на съпричастността им към престъплението.

Сигналът за кражбата е подаден вчера от представител на мобилния оператор. По първоначална информация от офиса е бил откраднат айфон.

Полицейски служители извършили оглед на местопроизшествието и предприели оперативно-издирвателни действия за установяване на извършителите. В хода на разследването следите отвели криминалистите до двама румънци, пътуващи с лек автомобил.

Мъжете били засечени и задържани на територията на област Плевен. Предстои да бъдат ескортирани до Перник, където ще бъдат предприети действия за установяване на евентуалното им участие в кражбата.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите ще бъдат докладвани на Районната прокуратура в Перник.