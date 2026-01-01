Кражба на близо 10 000 евро беше извършена от кабинет в медицински център в Стара Загора. Инцидентът, при който са отнети и специализирани медицински уреди, насочва вниманието към уязвимостта на здравните заведения и работещите в тях.

Сигнал за престъплението е подаден от 61-годишен мъж, който е съобщил, че докато е работил в здравното заведение, му е била открадната раница, съобщиха от полицията.

Потърпевшият е оставил вещите си в незаключен кабинет. Откраднатата раница е съдържала портмоне с лични документи, несесер с паричната сума от близо 10 000 евро, както и професионално оборудване. Сред отнетите вещи са лупи за извършване на очни прегледи и комплект слушалки, което пряко засяга професионалната дейност на пострадалия.

По случая властите са предприели незабавни действия. Образувано е досъдебно производство за установяване на извършителя и обстоятелствата около кражбата.