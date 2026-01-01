Софийската градска прокуратура (СГП) разпореди проверка на монтажа на мантинели на 36-ия километър на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от обвинението.

Поводът е сигнал от Института за пътна безопасност, свързан със съмнения за несъответствия при поставянето на ограничителните съоръжения и възможен риск за участниците в движението.

Проверката е възложена на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР.

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В медийни публикации по случая са изнесени твърдения за нарушения при монтажа на мантинелите, които биха могли да поставят под въпрос безопасността на движението в участъка.

Разследващите ще проверят доставката и монтажа на съоръженията, спазването на техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания.

За целта ще бъде изискана необходимата документация, както и сведения от представители на отговорните институции и фирмите, свързани с дейностите.

Срокът за приключване на проверката е един месец. След изтичането му събраните материали ще бъдат представени на Софийската градска прокуратура, която ще прецени дали са необходими последващи действия.