Опасно изпреварване доведе до верижна катастрофа с три автомобила и застраши живота на две малки деца в събота следобед по пътя между Бистрица и кв. „Симеоново“. Водачът, причинил инцидента, е напуснал местопроизшествието, но по-късно е установен от властите.

Установено е, че виновникът е 55-годишна жена, на която са отнети 13 контролни точки и е наложена парична глоба. Жената има регистрирани осем предходни акта, предимно за шофиране без колан и използване на мобилен телефон.

Една от пострадалите, Гергана Коева, пътувала с двете си деца в челно ударената кола. „Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша“, разказва тя пред NOVA.

Според жители на района и участници в движението, подобни рискови маневри в участъка са ежедневие. Кметът на Бистрица, Самиул Попов, е публикувал видеозаписи от инцидента в социалните мрежи с цел превенция. „И преди съм подавал сигнали с цел водачите да бъдат превъзпитани”, посочи той.