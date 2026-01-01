Служба „Военна полиция“ отбеляза 35-ата годишнина от възстановяването си и своя професионален празник с официална церемония в района на Регионална служба „Военна полиция“ в Пловдив. Присъстваха заместник-министърът на отбраната Любомир Монов, директорът на Щаба на отбраната генерал-майор Здравко Пехливанов, висши офицери, представители на МВР, на държавната, местната, съдебната власт и др.

Министерство на отбраната

„Благодарение на усилията на военнослужещите и служителите, които всеотдайно и безкомпромисно изпълняват задълженията си, Служба „Военна полиция“ се наложи като гарант за спазването на законите в Министерството на отбраната и Българската армия. Това каза в приветствието си заместник-министърът на отбраната Любомир Монов.

„Участието на военно-полицейски представители в българските контингенти зад граница сериозно допринася и за обезпечаването на реда и сигурността на военнослужещите на хиляди километри от Родината“, допълни той. Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов подчерта също, че с високия си професионализъм и чувство за отговорност личният състав на Служба „Военна полиция“ допринася за издигане на информационната, оперативно-издирвателната и охранителната дейност и противопожарния контрол.

Министерство на отбраната

„Военна полиция“ съществува, за да служи на държавата и обществото принципно, честно и с непоколебима вярност към закона“, каза директорът й полковник Християн Христов. На личния състав полк. Христов пожела да не се страхуват от трудностите и предизвикателствата.

Министерство на отбраната

За проявен висок професионализъм бяха наградени военнослужещи и цивилни служители от заместник-министъра на отбраната и директора на Службата.

Военни полицаи и служители на МВР демонстрираха оперативни умения, тактически действия и синхрон при съвместни операции.