Украинският президент Володимир Зеленски удостои първата дама на САЩ Мелания Тръмп с орден „Княгиня Олга“ първа степен на 4 ноември за хуманитарната ѝ дейност в Украйна, съобщи „Киев Индипендънт“.

В президентски указ се посочва, че Мелания Тръмп получава отличието за „значителен личен принос към хуманитарната подкрепа за Украйна“, както и за активната си дейност в защита на правата на човека и благотворителните инициативи в подкрепа на пострадалите от руската война и завръщането на отвлечените украински деца.

Награждаването идва дни след евакуацията на близо 800 души от окупирания от Русия град Олешки в рамките на хуманитарна операция, за чието договаряне Мелания Тръмп е съдействала заедно с други участници.

Орденът „Княгиня Олга“ е украинско държавно отличие, което се присъжда на жени за изключителен личен принос в държавната служба, науката, образованието, културата и благотворителността

Сред предишните му носители са украински и международни обществени личности, включително бившият председател на Камарата на представителите на САЩ и настоящ конгресмен Нанси Пелоси, както и ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.

Мелания Тръмп подкрепя хуманитарни инициативи, свързани с войната на Русия срещу Украйна, и изпълнява ролята на дипломатически посредник в усилията за връщане на украинските деца, отвлечени от Русия.

След като изпрати лично писмо до руския президент Владимир Путин през август 2025 г., тя установи пряк канал за комуникация с цел договаряне на завръщането на децата.

Преди това Зеленски награди американския милиардер и главен изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск с украинския Орден на свободата с указ от 26 август. Няколко месеца по-късно Мъск ограничи достъпа на Украйна до сателитната система Starlink.