Мъж се изправя пред съда за държане и разпространение на големи количества наркотици в София, съобщиха от обвинението. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу него за притежание на марихуана, хашиш и кокаин на обща стойност над 45 800 евро.

Според разследващите на 14 юни 2024 г. в апартамент в столичния квартал „Хиподрума“ обвиняемият е съхранявал с цел разпространение над 3,1 кг марихуана, близо 54 грама хашиш и над 60 грама кокаин.

Общата стойност на откритите наркотични вещества възлиза на 45 825 евро, посочват от държавното обвинение.

Разследването е установило, че на същата дата мъжът е извършил и две сделки с наркотици. На единия купувач продал близо 5 грама марихуана, а на друг – две количества кокаин с общо тегло 1,32 грама.

Обвинението обхваща три отделни деяния, извършени при условията на продължавано престъпление.

Досъдебното производство е водено от служители на Шесто районно управление към СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.