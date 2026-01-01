Рецидивист отива на съд за грабеж на възрастен мъж в Петрич, съобщиха от прокуратурата.

45-годишният мъж е многократно осъждан за различни престъпления, в това число за грабежи. Понастоящем изтърпява наказание „лишаване от свобода“ по няколко наказателни производства.

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През деня на 22 март, 86-годишният мъж посетил аптека. На ул. „Самуилова крепост“ го приближил обвиняемият, като го попитал за местоживеенето му. В един момент обвиняемият хванал възрастният мъж с двете си ръце и го съборил на земята.

Притиснал пострадалия към тротоара, хванал го с ръка по устата и шията, за да не може да вика за помощ, а с другата претърсил джобовете му и чантата с лекарствата. Отнел сумата от 30 евро и избягал, когато ги приближил свидетел на случилото се.

Отнетата парична сума е възстановена на пострадалия. Предстои делото да продължи в съда.