Задържаха трима за отвличане и нанасяне на побой на 18-годишен младеж, съобщиха от полицията.
Оттам уточниха, че полицейските действия са предприети веднага след подаването на сигнала от потърпевшия.
Той съобщил, че са го качили в такси, закарали го в покрайнините на Бобов дол, набили го и го изоставили.
Тримата задържани са на възраст 19, 20 и 44 години.
По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол. Уведомена е прокуратурата.
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Оттам уточниха, че полицейските действия са предприети веднага след подаването на сигнала от потърпевшия.
Той съобщил, че са го качили в такси, закарали го в покрайнините на Бобов дол, набили го и го изоставили.
Тримата задържани са на възраст 19, 20 и 44 години.
По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол. Уведомена е прокуратурата.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня