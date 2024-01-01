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и нанасяне на побой на, съобщиха от полицията.Оттам уточниха, че полицейските действия са предприети веднага след подаването на сигнала от потърпевшия.Той съобщил, че са го качили в такси, закарали го в покрайнините на Бобов дол, набили го и го изоставили.По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол. Уведомена е прокуратурата.