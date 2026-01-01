Над 157 литра дъжд на квадратен метър са паднали за последното денонощие в района на село Спасово, област Добрич. В Хасково са измерени 45 литра на квадратен метър. За днес и в двете области е обявен червен код за опасни метеорологични явления.

Данните за Добричко са от валежомерните станции в региона и обхващат периода до тази сутрин, съобщиха от Областната администрация. След Спасово най-много валежи са отчетени в Дуранкулак – 113 литра на квадратен метър, Шабла – 94,7, Оброчище – 65,4, Каварна – 61,2, и град Добрич – 58,3 литра.

В останалите станции количествата са между 13,1 и 47,5 литра на квадратен метър.

През вчерашния ден са подадени около десет сигнала за паднали дървета в различни части на областта. Заради наводнен пътен участък от 1:00 до 4:00 часа тази сутрин частично е било затворено движението по пътя Шабла – Дуранкулак. Няма сигнали за бедстващи хора.

Сериозно влошаване на времето: Червен и оранжев код за значителни валежи и силен вятър във вторник (КАРТА)

Обстановката в областта е спокойна, съобщават от Областната администрация. Областният управител Руслан Томов поддържа връзка с кметовете и директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той призовава гражданите да бъдат внимателни при пътуване заради опасността от аквапланинг.

В Хасковско най-много дъжд за последното денонощие е паднал в областния град – 45 литра на квадратен метър. Най-слаб е бил валежът в Димитровград – 1,5 литра. Данните са на хидрометеорологичната обсерватория в Хасково.

За днес НИМХ е обявил червен код за значителни валежи в осем от 11-те общини в областта. Повечето от тях са публикували предупреждения на сайтовете или във фейсбук страниците си.

През предходното денонощие най-голямо количество валежи в Хасковско е измерено в Минерални бани – 72,5 литра на квадратен метър.