Шофьор блъсна 16-годишно момиче във Велико Търново

се удари в кола в Хасково, съобщиха от полицията.На 6 семетември на нерегулираното кръстовището между булевард „България“ и улица „Шейново“, детето се ес предимство, управляван от 21-годишен мъж.Момчето е с порезна рана на главата и комоцио,