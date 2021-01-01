8-годишно дете с велосипед се удари в кола в Хасково, съобщиха от полицията.
Шофьор блъсна 16-годишно момиче във Велико Търново
На 6 семетември на нерегулираното кръстовището между булевард „България“ и улица „Шейново“, детето се е ударило в автомобил с предимство, управляван от 21-годишен мъж.
Момчето е с порезна рана на главата и комоцио, прегледан и освободен.
Шофьор блъсна 16-годишно момиче във Велико Търново
На 6 семетември на нерегулираното кръстовището между булевард „България“ и улица „Шейново“, детето се е ударило в автомобил с предимство, управляван от 21-годишен мъж.
Момчето е с порезна рана на главата и комоцио, прегледан и освободен.