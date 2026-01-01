Няма установени течове или пробойни по корпуса на танкера „Кайрос“ под водолинията при извършения днес подводен оглед на плавателния съд в Бургаския залив. Това съобщи председателят на Сдружението „Приятели на морето“ Стоян Димитров, цитиран от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

"По време на огледа няма установени пробойни. Няма и течове на горива или на смазочни материали", каза той. По думите му на около метър и половина над водолинията има малка цепнатина на корпуса. Контролният оглед на танкера е извършен в присъствието на заместник областния управител на Бургас Веселин Анестиев и представители на „Морска администрация Бургас“.

Извънредна проверка заради сигнали за замърсяване край „Кайрос“

Водолази от „Приятели на морето“ са обследвали подводната част на кораба за компрометирани участъци и други повреди под водолинията. Операцията е била разделена на две части. Първата група е инспектирала котвата на танкера, която се намира на дълбочина около 35-40 метра, както и котвената верига с дължина около 150-200 метра, лежаща на морското дъно.

Целта е била да се провери състоянието на котвената система и дали тя не е компрометирана, тъй като корабът се намира на това място продължително време. Втората група е извършила подводен оглед на целия корпус, с акцент върху кърмата, където е бил нанесен удар от дрон.

Предложението за подводното обследване е било отправено от „Приятели на морето-Бургас“ към заместник областния управител Веселин Анестиев. Огледът е извършен от доброволци на сдружението със собствени средства.

„Кайрос" беше провлачен до Бургаския залив, след като на 5 декември миналата година заседна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия.

Плавателният съд престоя край Ахтопол в продължение на десет дни, през които от борда му бяха евакуирани членовете на екипажа. На 15 декември 2025 година беше осъществена специализирана операция по провлачване с три влекача на Параходство Български Морски Флот и бе доставен генератор за осигуряване на захранване за вдигане на котвата, след което танкерът беше преместен на безопасно място в Бургаския залив.

Първият мониторинг на морската вода край Ахтопол беше направен само няколко дни, след като корабът беше изоставен край българския бряг. Тогава замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества не бяха установени.

Морска администрация поиска от собственика на „Кайрос“ да възстанови сумата за изтеглянето му

Корабособственикът на танкера преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд, като предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма "Парнави“ ЕООД.

На 29 октомври миналата година представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Укринформ, съобщи, че страната е поразила с дронове два танкера от руския сенчест флот. Единият от корабите е „Кайрос“.

Ден преди това турските власти съобщиха , че взривове са разтърсили два танкера близо до Босфора. По данни на ССУ плавателните съдове - „Кайрос" и „Вират", са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.