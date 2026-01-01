Верижна катастрофа с четири автомобила е станала на 57-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Това съобщиха от МВР.

При инцидента няма тежко пострадали.

На място е екип на „Пътна полиция“, който регулира движението.

Верижна катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ (ВИДЕО)

Заради катастрофата е затворена изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се осъществява през активната лента.

Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.