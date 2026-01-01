Верижна катастрофа с четири автомобила е станала на 57-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Това съобщиха от МВР.
При инцидента няма тежко пострадали.
На място е екип на „Пътна полиция“, който регулира движението.
Верижна катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ (ВИДЕО)
Заради катастрофата е затворена изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се осъществява през активната лента.
Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.