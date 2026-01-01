Украинската делегация за новия кръг от тристранните преговори с Русия и САЩ за край на войната в Украйна замина за швейцарския град Женева, предаде Укринформ.

Началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов, съобщи това в приложението "Телеграм".

“На път за Женева. Пред нас е следващият кръг на преговорите", написа той.

Според него по пътя към Швейцария украинските преговарящи ще обсъдят уроците на историята на Украйна и ще търсят правилните заключения, посочва агенцията.

“Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна”, подчертава Буданов.

Новият кръг от мирни преговори Украйна-Русия-САЩ е насрочен за утре и вдругиден в Женева, отбелязва Укринформ.