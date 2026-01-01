Българин е осъден на 38 месеца затвор от федерален съд в Остин, Тексас. Това съобщи kdhnews.com. Сънародникът ни е нарушил на Закона за международните извънредни икономически правомощия, съобщи щатският прокурор Джъстин Р. Симънс.

Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров е започнал работа в „Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп“ ЕООД (MTIG) – българска компания, създадена да подпомага две руски дружества при придобиването на електронни платки с американски произход от компания, базирана в Остин.

Костадин Костадинов: Милан Димитров е екстрадиран в Тексас

След инвазията на Русия в Крим през 2014 г. Съединените щати криминализираха износа на подобни стоки за Русия без лиценз от Министерството на търговията на САЩ.

Присъдата на Димитров се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста.