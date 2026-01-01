Седемдесет и пет годишният грък Идоменеас Аврамакис завърши успешно Атинския маратон, пробягвайки го бос, облечен в антични военни доспехи, носейки щит и меч, съобщиха гръцки медии, предава Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров.

Аврамакис, който е участвал в повече от 54 маратона, беше последният бегач, пресякъл финалната линия на стадион „Панатинаико“ в гръцката столица вчера вечерта. Той завърши класическата дистанция от 42,195 километра за около 9 часа и 45 минути и финишира в около 18:15 часа местно време.

На финала 75-годишният мъж, родом от остров Крит, беше посрещнат лично от председателката на Гръцката федерация по лека атлетика (СЕГАС) София Сакорафа. Тя му връчи медала от състезанието и изтъкна упоритостта му да завърши надпреварата, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

От своя страна Идоменеас Аврамакис отправи послание към всички да спортуват и да поддържат добра физическа активност, независимо от възрастта.

Тазгодишното издание на Автентичния атински маратон събра хиляди участници от цял свят, които се включиха в различните състезателни дистанции. Победител в класическия маратон при мъжете стана етиопецът Маназот Сигиум Тафери, който подобри досегашния рекорд на състезанието.

Най-добре представилият се гръцки състезател беше Константинос Стамулис, а при жените Матина Нула постави нов гръцки рекорд на историческото трасе от Маратон до стадион „Панатинаико“ в Атина.