Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че силите на Москва са поразили товарен кораб в пристанището на украинския черноморски град Одеса, предадоха Ройтерс и Телеграм.

Според ведомството плавателният съд е доставял на Украйна товар с двойно предназначение - и за нуждите на украинската армия.

"В пристанището на Одеса е поразен товарен кораб, доставящ на Украйна товари с двойно предназначение", гласи съобщението на руското министерство на отбраната в приложението Телеграм, цитирано от ТАСС.

Българите в украинската Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Министерството на отбраната в Москва обяви и че тази нощ е нанесен удар по акумулаторен парк в Киевска област, откъдето се снабдяват с електроенергия военни обекти в Украйна, информира ТАСС.

"В резултат на ударите в Киевска област, в населеното място Белая церков е поразен акумулаторен парк за съхранение на електроенергия, който е снабдявал обекти от военнопромишления комплекс на Украйна“, се казва в сводката.