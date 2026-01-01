Осемдесет и пет държави членки на ООН излязоха с общо изявление, в което осъждат предприетите от Израел нови мерки за "разширяване на (неговото) незаконно присъствие" на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес.

Израелското правителство в неделя одобри спорно предложение, което улеснява израелските заселници да купуват земя на Западния бряг.

"Категорично осъждаме едностранните решения и мерки на Израел, насочени към разширяване на незаконното му присъствие на Западния бряг", пише в съвместното изявление, което е подписано от 85 държави членки на ООН, включително Саудитска Арабия, Китай и Русия. Европейския съюз, Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество също са подписали декларацията.

"Подобни решения противоречат на задълженията на Израел по международното право и трябва незабавно да бъдат отменени", пише още в текста.

"Оново повтаряме, че отхвърляме всички мерки, насочени към промяна на демографския състав, характера и статута на палестинската територия, окупирана от 1967 г., включително Източен Йерусалим. Подобни мерки нарушават международното право, подкопават усилията за мир и стабилност в региона (…) и застрашават перспективите за мирно споразумение", добавят страните, подписали декларацията.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш в понеделник призова Израел да отмени политиката си за регистрация на земя, като я определи като "дестабилизираща" и "незаконна".

Над 500 000 живеят в незаконни от гледна точка на международното право селища и аванпостове на Западния бряг. В това число не влизат израелците от анексирания Източен Йерусалим, отбелязва АФП.

На Западния бряг, който Израел окупира през 1967 г., към днешна дата има около 3 000 000 палестинци.